В Петербурге неизвестный продал БАДы пенсионерке за 50 тысяч рублей

Злоумышленник обманул 87-летнюю женщину.

Обо всем стало известно сегодня, 13 июня. Информацией с Gazeta.SPb поделились в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С заявлением в полицию Кировского района обратилась пенсионерка 1932 года рождения. Она рассказала, что некий злоумышленник продал ей БАДы, введя ее в заблуждение. За бесполезные пилюли женщина заплатила 50 тысяч рублей.

«Проводится проверка. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,

— говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что двое петербуржцев подозреваются в хищении 12 тысяч рублей у пенсионерки. Полицейские задержали 39-летних мужчин, которые могли проникнуть в дом к потерпевшей и, применяя физическую силу, забрать все деньги. Теперь им предстоит ответить за свой поступок перед судом.