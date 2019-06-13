Двое петербуржцев подозреваются в хищении 12 тысяч рублей у пенсионерки

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На мужчин собираются заводить уголовное дело.

Обо всем стало известно сегодня, 13 июня. С заявлением в отделение полиции Калининского района обратилась пожилая женщина во вторник. Она рассказала, что у нее украли 11,8 тысяч рублей. Пенсионерка объяснила, что к ней в квартиру под надуманным предлогом зашли двое мужчин. Под страхом физической расправы женщина отдала незнакомцам все деньги, после чего они скрылись. Сейчас полицейским удалось задержать двух подозреваемых в возрасте 39 лет, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе ГУ МВД.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что еще двух “теневых” банкиров задержали в Санкт-Петербурге. Общий объем операций составил около 102 млрд рублей. Мужчины зарегистрировали несколько юридических лиц и через счета организаций обналичивали деньги от юрлиц. Всего им удалось получить доход в 53 миллионов рублей, так как они брали за свои услуги 6% от переводимой суммы.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
грабеж пенсионерка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Неизвестный пытался украсть деньги из банкомата в Сертолово
Таксист на Думской угрожал пассажиру пистолетом и приказал снять крупную ...
Двое петербуржцев подозреваются в хищении 12 тысяч рублей у пенсионерки
Родственники на Ударников почувствовала к друг другу неприязнь и устроили ...
Стройка рядом с домом с обрушившемся потолком на Выборгской улице могла ...
Гендиректор ФК «Зенит» проведем беседу с Луневым о конфликте во Внуково
В Лос-Анджелесе мужчина ради своей собаки подрался с медведицей
Porsche «взлетел» на Выборгском шоссе