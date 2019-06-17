Великобритания и Россия проведут встречу Мэй и Путина на саммите G20

Москва и Лондон рассматривают варианты для выхода из кризиса, включая возможность встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммите G20 в Японии. Об этом сообщает The Guardian.

По информации газеты, в июне 2019 года для встречи с российскими министрами Москву посетил заместитель советника по национальной безопасности Кристиан Тернер.

Отмечается, что встреча глав государств, станет последним для Терезы Мэй в качестве премьер-министра.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что глава Германии уверен, что отношения ЕС и России не будут прежними. Глава страны заявил, что среди причин разлада отношений – конфликт на востоке Украины, а также присоединения Крыма. Эти моменты сильнее всего повлияли на дружбу ЕС и России.