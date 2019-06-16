Глава Германии уверен, что отношения ЕС и России не будут прежними

Он считает, что обе стороны разочарованы во взаимоотношениях.

Об этом стало известно сегодня, 16 июня. Мнение президента ФРГ Франк-Вальтер Штайнайера сообщает ТАСС. Глава страны заявил, что среди причин разлада отношений – конфликт на востоке Украины, а также присоединения Крыма. Эти моменты сильнее всего повлияли на дружбу ЕС и России. Президент ФРГ назвал нынешний период напряженным, а также напомнил, что сейчас все друг друга в чем-то обвиняют и вводят взаимные санкции.

«С обеих сторон есть глубокое разочарование»,

— считает Штайнмайер.

Он также не исключает, что ЕС и России придется пойти друг другу на встречу, и сложно сказать, какими будут это отношения. В любом случае, уверен президент ФРГ, они уже не будут такими, как раньше.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Правительство России считает, что Франция и Германия игнорируют текущие проблемы в Украине — нарушение прав человека.