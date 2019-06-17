Росздравнадзор выявил ряд нарушений при льготном отпуске лекарств

Росздравнадзор выявил в ряде регионов России массовые нарушения льготного отпуска лекарств.

По информации ведомства, права граждан РФ на обеспечения медикаментами по льготной программе были нарушены в Брянской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Кемеровской областях, республиках Карелия, Коми, Адыгея, Крым, Мордовия, Хакасия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, а также в Краснодарском крае.

Также отмечается, что в семи регионах России не были определены потребности местных жителей в необходимых лекарственных средствах. Аналогичные нарушение зафиксированы в Тверской и Самарской областях, республиках Коми, Адыгее, Башкортостане, Хакасии и Чукотском автономном округе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что прокуратура Красносельского района осуществила проверку деятельности ГБУ «Центра социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов».