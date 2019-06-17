В Петербурге изменили порядок перевода жилого помещения в нежилое

Смольный изменил порядок перевода жилого помещения в нежилое. Проект документа опубликован на сайте Жилищного комитета.

Исходя из документа, чтобы жилое помещение в Петербурге перевести в статус нежилого, собственнику необходимо провести общедомовое собрание и предоставить заключение от жильцов на рассмотрение комиссии, после чего ожидать соответствующее решение.

В документе отмечается, что изменения возможны только в том случае, если их поддержат две трети хозяев, в том числе этажом ниже и этажом выше.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что волонтёры Петербурга вышли на улицы города и узнали о проблемах благоустройства “зеленых зон”.

Всего было опрошено порядка 2500 человек. Жители города поделились тем, что их устраивает в парках города на Неве, и чего не хватает.

Волонтеры обошли 15 парков.