Ремонт на ЗСД закроет для движения несколько полос

Работы продлятся до первого июня, но полного закрытия диаметра не будет.

Ремонт на Западной скоростном диаметре приведет к перекрытиям на трассе, сообщили операторы дороги 17 июня. На разных концах ЗСД в Петербургу будут время от времени закрывать движение — всего на 11 участках.

Например с 17 июня до 20 июня третью и четвертую полосы движения на юг и север закроют у пункта оплаты в районе Благодатной. Первую и вторую полосы на пункте оплаты перекроют с 28 июня по 1 июля.

После этого перед Стачек при движении на юг закроют первую и вторую полосы с 22 по 25 июня.

Затем у съезда на Благодатную перекроют первую и вторую полосы с 25 по 28-ое и в сторону Автомобильной с 28 июня по 1 июля, а после въезда с нее закроют третью и четвертую полосы с 24 по 26 июня.

Третья и четвертая полосы перестанут быть доступны после заезда с набережной Екатерингофки с 26 по 29 июня.

Наконец на съезде с ЗСД на Богатырский перекроют третью полосу с южного направления с 22 июня по 24 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге обещают отремонтировать Торговый мост.