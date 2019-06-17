К следующему году обещают отремонтировать торговый мост

На время работ, движение по мосту будет закрыто. Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

На время работ, движение по мосту будет закрыто. Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Необходимость капитального ремонта моста возникла из-за его неудовлетворительного состояния.

Согласно проверке, нынешнее состояние моста оценивается как неудовлетворительное. Были выявлены множественные дефекты, которые снижают долговечность и грузоподъемность конструкции.

Во время капитального ремонта подрядчиком осуществится замена опорной части. Кроме того, работники отреставрируют гранитные элементы переправы и установят обновленный парапет из гранита. Элементы из металла будут очищены и окрашены, перилы отреставрируют, а на проезжую часть уложат новый асфальт. Фонари подвергнутся обновлению в условиях мастерской.

Торговый мост был построен в конце 18 века и является памятником истории и архитектуры, поэтому ремонт будет проходить с согласованием Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

На время проведения капитального ремонта, движение по мосту будет закрыто.

Окончание ремонтных работ состоится не позднее 15 октября 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что трассу «Кола» перекроют для движения в связи с разводкой моста через Свирь.