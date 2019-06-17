Михалков запустит в России сеть ресторанов

Михалков запустит свою сеть ресторанов. Фото: @nikita__mikhalkov / Instagram
Михалков запустит свою сеть ресторанов. Фото: @nikita__mikhalkov / Instagram

Популярный российский режиссер и артист Никита Михалков планирует открыть сеть ресторанов Dodici Wine & Kitchen в городах-миллионниках России.

Одно из заведений будет располагаться в Санкт-Петербурге. Сейчас в России есть всего две точки этой сети — в Нижнем Новгороде и Москве. Средний чек заведения — от одной до двух тысяч рублей.

Как сообщает издание «Коммерсантъ» у партнеров сети появится возможность получать алкоголь напрямую с собственной винодельни Михалкова, которая находится в Маремме (регион Тоскана, Италия). Площадь виноградников составляет 11 гектаров, а объем производства – 70 000 бутылок в год.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что кальяны в ресторанах и кафе могут запретить.

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