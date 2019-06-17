Путин подписал закон, ужесточающий наказание за «пьные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому в силу вступит закон об ужесточении уголовной отвественности за ДТП в пьяном виде.

В документе приведены три основных положения:

Если ДТП повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью, то наказание будет назначаться от 3 до 7 лет лишения свободы, при том сейчас — до 4 лет;

Если в ДТП погиб человек — от 5 до 12 лет лишения свободы, сейчас — от 2 до 7 лет;

Если в ДТП погибло два и более человек, то наказание составит от 8 до 15 лет лишения свободы, сейчас от 4 до 9 лет.

Изменения вносятся в статью 263 Уголовного кодекса РФ. Поправки распространяются также на аналогичные преступления, совершенные на железнодорожном, воздушном, морском, внутреннем водном видах транспорта и метрополитене.

Кроме того, к категории тяжких преступлений добавлены деяния, совершенные по неосторожности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы подали 400 анкет с предложениями, как улучшить районы города.