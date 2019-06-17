Петербуржец пробрался в закрытую психиатрическую больницу на Фонтанке

Фото: https://vk.com/sergey_root
Фото: https://vk.com/sergey_root

Руфер сделал несколько жутких фотографий.

Своими работами Сергей Рут поделился в социальной сети «Вконтакте» на личной странице. Его пост за несколько недель набрал более сотни лайков и пять репостов. На снимках запечатлены маски, которые использовались в работе – они выглядят страшно, на от этого не менее любопытно, передает «Мойка78». Судя по всему, обучающие материалы разбросаны по всему объекту – Рут смог найти как минимум 10 масок.

Фото: Сергей Рут
Фото: Сергей Рут

Известно, что Обуховская больница на набережной Фонтанки была основала в 1779 году. Ее закрыли на реконструкцию в 2015 году, но непонятно, ведутся ли там какие-то работы. Психиатрическая больница, к слову, упоминалась Пушкиным в «Пиковой даме», а также Крестовским в «Петербургских трущобах».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что психиатр Министерства здравоохранения раскритиковала Малышеву за слова “детях-кретинах”.

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