Петербуржец пробрался в закрытую психиатрическую больницу на Фонтанке

Руфер сделал несколько жутких фотографий.

Своими работами Сергей Рут поделился в социальной сети «Вконтакте» на личной странице. Его пост за несколько недель набрал более сотни лайков и пять репостов. На снимках запечатлены маски, которые использовались в работе – они выглядят страшно, на от этого не менее любопытно, передает «Мойка78». Судя по всему, обучающие материалы разбросаны по всему объекту – Рут смог найти как минимум 10 масок.

Известно, что Обуховская больница на набережной Фонтанки была основала в 1779 году. Ее закрыли на реконструкцию в 2015 году, но непонятно, ведутся ли там какие-то работы. Психиатрическая больница, к слову, упоминалась Пушкиным в «Пиковой даме», а также Крестовским в «Петербургских трущобах».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что психиатр Министерства здравоохранения раскритиковала Малышеву за слова “детях-кретинах”.