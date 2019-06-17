ООН: население планеты увеличится на 2 млрд человек к 2050 году

За 30 лет количество людей, проживающих на земле, достигнет 9,7 миллиардов человек.

Об этом стало известно 17 июня. Данные содержатся в докладе Организации Объединенных Наций (ООН), посвященном глобальным демографическим изменениям. Стремительный рост населения в ближайшие десятки лет будет замечен в Индии, Нигерии и Пакистане. На эти и некоторые другие страны придется 50% общего прироста.

Специалисты уверены, что уже к 2027 году Индия займет первое место по численности населения, обогнав Китай.

«Самыми стремительными темпами население растет в беднейших странах мира»,

— говорят эксперты.

Судя по данным, предоставленным ООН, население России, напротив, будет уменьшаться – оно сократится примерно на 50 миллионов человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге продолжает падать рождаемость. В текущем году малышей появилось на свет на 1,4 меньше, чем за аналогичный период в 2018 году.