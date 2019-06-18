Сегодня в пяти районах Петербурга испытают теплосети на прочность

Делают это в преддверии подготовки к новому отопительном сезону. Фото: https://pixabay.com

Делают это в преддверии подготовки к новому отопительном сезону. Фото: https://pixabay.com

Испытания сотрудники ГУП “ТЭК СПб” проведут в Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Пушкинском и Фрунзенском районах.

Сегодня, 18 июня, сотрудники “Теплосети Санкт-Петербурга” проведут очередные испытания, который проводят ежедневно в районах города. Делают это в преддверии подготовки к новому отопительном сезону, сообщают на предприятии.

Испытания пройдут возле домов 61, корпус 1, корпус 2, корпус 3 по Лесному проспекту. В Калининском районе проверят тепловые сети, ведущие от двух котельных — Политехнической и Гражданской.

Также испытания проведут на Екатерининском проспекте, Салтыковской и железной дорогой, Пискаревском проспекте, Бестужевской улице, проспекте Энергетиков, шоссе Революции.

В свою очередь в Пушкинском районе испытывать тепло сети будут на участке, ограниченном Баболовским парком, Парковой, Гусарской, Софийской, Огородной, Сапёрной улицами.

Проверку подвернутся теплосети на проспекте Славы, Софийской улице и Московской железной дороге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Выборгском районе объявили войну борщевику.