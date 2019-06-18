Услуга tax free набирает популярность в Пулково

Чаще всего без НДС покупают одежду, электронику, парфюмерию. Фото: Пулково

Чаще всего без НДС покупают одежду, электронику, парфюмерию. Фото: Пулково

Три четверти беспошлинных чеков в Петербурге оформили гости из Китая.

В Пулково оформили свыше 3 тысяч чеков tax free за 5 месяцев 2019 года — по этой системе иностранцы получают назад НДС. Ее запустили в апреле 2018 года. Три четверти беспошлинных покупок оформили граждане Китая, передает Пулковская таможня 18 июня.

В аэропорту Петербурга предпочитают брать без НДС одежду, парфюмерию, электронику, украшения. Китайцы купили товаров почти на 250 млн рублей по системе tax free. При выезде с территории РФ иностранцы получают до 18% от покупок назад по системе.

Ожидается, что результаты текущего года намного превысят прошлый — за 2018 год туристы оформили 4,8 тысяч беспошлинных чеков, большую часть из них — в дни чемпионата мира по футболу.

За 2018 год, по данным Смольного, Петербург посетили около 8 млн туристов, примерно половина прибыли из-за рубежа.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов объяснил введение туристического сбора в Петербурге.