Ремонт усложнит проезд по набережной канала Грибоедова

Сам ремонт набережной завершится только в декабре. Фото: pixabay.com
Сам ремонт набережной завершится только в декабре. Фото: pixabay.com

С 19 июня по середину октября из-за дорожных работ перекроют полосу и тротуар.

С завтрашнего дня дорожная ситуация на наб. канала Грибоедова Петербурга осложнится: начнутся плановые дорожные работы, сообщили в Смольном 18 июня.

С 19 июня по 15 октября закроют одну полосу в направлении от Английского пр. к ул. Пасторова. На другой стороне закроют тротуар, а проезд будет осуществляться по одной полосе в одну сторону через проезд в 4 м шириной.

Власти Петербурга хотят починить стенку набережной, ограждения и гранитные элементы. Ограничения будут действовать до середины октября, но сам ремонт закончится только в декабре.

На набережной канала Грибоедова каждый вечер регистрируют серьезные пробки — по сложности дорожной ситуации с ней может соперничать разве что площадь Восстания.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге появился “Умный перекресток”.

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Ремонт усложнит проезд по набережной канала Грибоедова
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