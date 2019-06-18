Ремонт усложнит проезд по набережной канала Грибоедова

Сам ремонт набережной завершится только в декабре. Фото: pixabay.com

Сам ремонт набережной завершится только в декабре. Фото: pixabay.com

С 19 июня по середину октября из-за дорожных работ перекроют полосу и тротуар.

С завтрашнего дня дорожная ситуация на наб. канала Грибоедова Петербурга осложнится: начнутся плановые дорожные работы, сообщили в Смольном 18 июня.

С 19 июня по 15 октября закроют одну полосу в направлении от Английского пр. к ул. Пасторова. На другой стороне закроют тротуар, а проезд будет осуществляться по одной полосе в одну сторону через проезд в 4 м шириной.

Власти Петербурга хотят починить стенку набережной, ограждения и гранитные элементы. Ограничения будут действовать до середины октября, но сам ремонт закончится только в декабре.

На набережной канала Грибоедова каждый вечер регистрируют серьезные пробки — по сложности дорожной ситуации с ней может соперничать разве что площадь Восстания.

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