Троллейбусы изменят движение в центре города на время «Алых парусов»

В связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса», который будет проходить в Северной столице 23 июня, с 17:30 закроется движение троллейбусов по Невскому проспекту. Об этом сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс».

Речь идет об участке от Садовой улицы до Дворцовой площади, а также Дворцовом мосту, Биржевой площади, Малой Морской и Гороховой улицах.

Троллейбусы проследуют:

№1: от к/ст «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр., Лафонской ул., ул. Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул., Суворовскому пр.) до к/ст «Тульская улица»;

№5: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. до к/ст «Проспект Бакунина»;

№7: от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул. (обратно: по Мытнинской ул., Полтавской ул., Невскому пр.), 8-й Советской ул. до к/ст «Новгородская улица»;

№10: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Большой Пушкарской ул., Ординарной ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Ординарная улица»;

№11: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Большой Пушкарской ул., Ординарной ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Ординарная улица»;

№17: от к/ст «Сызранская ул.» по ул. Решетникова, Московскому пр., Загородному пр. до к/ст «Владимирская площадь» (обратно: по Загородному пр., Московскому пр., Благодатной ул., Новоизмайловскому пр., Краснопутиловской ул., Варшавской ул., ул. Галстяна, ул. Костюшко, ул. Галстяна, Краснопутиловской ул., Новоизмайловскому пр., Благодатной ул., Московскому пр., ул. Решетникова);

№22: от к/ст «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр., Лафонской ул., ул. Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул., Суворовскому пр.) до к/ст «Тульская улица».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что праздник петербургских выпускников “Алые паруса” соберет около 1,5 млн человек.