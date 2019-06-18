СПА-салон на проспекте Культуры не понравился прокуратуре

Заведение плохо убирают, а у сотрудников нет в договорах оплаты и условий труда.
Сотрудники прокуратуры посетили СПА-салон на проспекте Культуры, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 18 июня. Оказалось, что у “SamSPA” нет важных бумаг.
Прокуратура выяснила, что в трудовых договорах с сотрудникам нет условий оплаты труда и соцстрахования. Работников брали без инструктажа, обучения или проверки знаний. Салон плохо и нерегулярно убирают, причем нет справок, что сотрудники прошли обследование на туберкулез.
Индивидуальному предпринимателю из Калининского района Петербурга объяснили, что так бизнес не ведут и потребовали устранить нарушения. Данные о проверке отправлены в Роспотребнадзор и Госинпекцию труда — бизнесмена оштрафуют.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что управляющая компания незаконно вырубила деревья во Фрунзенском районе Петербурга.