Беглов: Петербург закупит 500 новых трамваев

Трамвай по-прежнему необходим Северной столице, но парк пора менять.

За 5 лет в Санкт-Петербурге хотят закупить еще 500 новых трамваев, заявил Алекснадр Беглов в ходе визита на трамвайное депо в Красногвардейском районе Петербурга в понедельник 18 июня. Врио губернатора считает, что трамвай по-прежнему нужен Петербургу, но парк нужно менять.

Правительство Петербурга намерено развивать проект скоростного трамвая “Чижик”, при этом частная компания будет работать работать совместно с государством. “Чижик” изначально ходил по двум маршрутам на северо-востоке Петербурга в 2018 году, но сейчас сеть трамвайных путей расширяют, а парк хотят увеличить до 23 составов.

В конце 1980-ых Петербург попал в книгу рекордов Гиннесса за самую крупную трамвайную сеть в мире. С тех часть путей разобрали. На начало 2018 года Петербург занимал 4-ое место в мире, в нем работало 39 маршрутов, 786 составов и шесть парков, а протяженность путей составляла 228 км.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов посетил Невский завод.