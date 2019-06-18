Нарушения благоустройства начнут искать через 3D-модель Петербурга

Летательный аппарат снял часть Невского и наб. Фонтанки. Фото: ГАТИ
Летательный аппарат снял часть Невского и наб. Фонтанки. Фото: ГАТИ

Специальный беспилотник уже начал полеты и съемку Северной столицы.

Нарушения благоустройства в Петербурге начнут искать через трехмерную модель Петербурга, которую создадут с помощью аэрофотосъемки, сообщили в ГАТИ 18 июня.

Сотрудники ГАТИ и компания “Геоскан” запустили в понедельник беспилотник, который изучил и сфотографировал Петербург с воздуха. Он облетел и заснял 4,5 км2 территории набережной Фонтанки, Невского и Английской набережной.

Проект решили проверить в центре Петербурга из-за плотной застройки и туристических маршрутов. По материалам аэрофотосъемки создадут модель местности, которая позволит оценить состояние кровель и фасадов зданий.

Площадь Санкт-Петербурга составляет 1439 км2 — он является вторым по площади городов в РФ после Москвы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что сквер на Ветеранов в Петербурге начали благоустраивать.

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