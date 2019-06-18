Сквер на проспекте Ветеранов начали благоустраивать

Работы будут идти все лето, сквер с новыми урнами и скамейками откроют к осени.

В сквере у перекрестка пр. Ветеранов и ул. Танксита Хрустицкого начались работы по благоустройству, сообщили в правительстве Санкт-Петербурга 18 июня. Участок выбрали сами жители и его включили в профильную программу.

В Смольном обещают, что в сквере появятся 30 новых деревьев — рябины, лиственницы, каштаны, яблони. В сквере посадят 2620 кустарников типа сирени, барбариса, кизильника и других видов с красивыми цветами.

Планируют, что в ходе работ обновят дорожки, поставят 12 новых урн, приведут в порядок газоны и добавят 9 скамеек. Кроме этого сотрудники комитета по благоустройству Петербурга обещают местным жителям цветочную композицию в виде гитары, она будет стоять вертикально. Все работы закончат к осени.

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