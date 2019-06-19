Петербуржцы рассказали об отключении света на «Невском проспекте»

Горожане добираются до работы и учебы в темноте.

Все случилось сегодня утром, 19 июня. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью и фотографиями в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что отключение света произошло примерно в восемь часов утра. Один из комментаторов уверяет, что поезд долго стоял в тоннеле между «Горьковской» и «Невским проспектом». Когда люди все-таки покинули вагон и приехали в пункт назначения, то оказались в кромешной темноте. На платформе спасали только телефоны – люди светили фонариками и пробирались к выходу.

Пока что непонятно, с чем связано отключение и есть ли он сейчас.

«Тут не автомат выбило, а авария на питающей подстанции вполне могла случиться»,

— предположил петербуржец.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Петергофском шоссе в аварии пострадал велосипедист. У него разбита голова, но, кажется, его жизни ничего не угрожает.