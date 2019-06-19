Организаторы «Алых парусов» рассказали о подготовке к празднику

Им нужно удивить более 30 тысяч выпускников, которые придут на Дворцовую площадь.

Обсуждение праздника выпускников состоялось еще 18 июня, но подробности стали известны только сейчас. Информацией с Gazeta.SPb поделились в пресс-службе «Пятого канала». Известно, что на «Алые паруса» пригласили не только петербургских выпускников, но также восемь тысяч ребят из других регионов и даже из других стран – это на три тысячи больше, чем в 2018 году.

Организаторы пообещали, что позаботятся о безопасности школьников – на Дворцовой будут находится 170 экипажей ГИБДД, а также 16 машин скорой помощи.

Председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный заявил, что на сцене выступят не только звезды, но и талантливая молодежь – ребята, которые смогли пройти отбор. Ведущими по традиции станут Иван Ургант и Даша Александрова.

Специалисты отметили, что над акваторией Невы прогремит салют, который продлится 20 минут.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в центре Петербурга пробки из-за подготовки к «Алым парусам».