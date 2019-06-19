СПбГУ открывает факультет математики и компьютерных наук

Студентов будут готовить по трем направлениям. Фото: Рixabay
Студентов будут готовить по трем направлениям. Фото: Рixabay

В Петербургском государственном университете появится факультет математики и компьютерных наук. Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа.

На новом факультете студенты будут изучать все виды современной математики, программирования и аналитики.

Отмечается, что в преподавательский состав будут включены специалисты из компаний «Яндекс», «Газпром нефть», JetBrains и другие.

Студентов будут готовить по трем направлениям — «Математика», «Современное программирование» и «Математика, алгоритмы и анализ данных». Продолжить обучение можно будет на программе магистратуры «Современная математика».

На факультете предусмотрено 100 бюджетных мест для бакалавров и 25 — для магистров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что СПбГУ занял 234 место в рейтинге лучших мировых вузов. Этот результат лучше, чем был в прошлом году, на одну позицию.

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