Коптин рассказал, что из коммунальных услуг всего дороже

Рост тарифов в июле составит 0,4%. Фото: pixabay.com
Рост тарифов в июле составит 0,4%. Фото: pixabay.com

Петербуржцы смогут экономить до 3 млрд рублей в год на снижении роста тарифов

Жители Санкт-Петербурга смогут экономить около 3 млрд рублей в год благодаря снижению роста цен на коммунальные услуги, сообщил глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин 19 июня.

Рост тарифов ЖКХ в июле составит всего 0,4%, тогда как ранее ожидался рост в 4,3%. Коптин считает, что в 2019 году экономия для предприятий, петербуржцев и бюджета Петербурга составит 1,5 млрд рублей (мера вводится в середине года).

Больше всего петербуржцы платят за горячую воду и отопление, расходы на эти ресурсы составляют до 70% от общей суммы.

Сумма долгов жителей Санкт-Петербурга за ЖКХ превышает 18 млрд рублей, по данным Смольного.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что средний счет в мае за ЖКХ в Санкт-Петербурге составил 4,2 тысячи рублей.

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