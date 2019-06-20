Сегодня в Невском районе проводится испытание теплосетей

«Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщила, что 20 июня проверит на плотность и прочность тепловые сети в Невском районе.

В зону работ входят тепловые сети, проходящие по Дмитрия Устинова, Софийской, Караваевской, Прибрежной, Прогонной, Тепловозной улицам, проспектам Шлиссельбургскому, Рыбацкому и Обуховской Обороны, а также в Слепушкином и Скачковом переулках. Специалисты обещают, что при испытаниях температура воды не будет превышать 40 градусов.

Если вы заметите любые признаки повреждения коммуникаций, сообщите об опасности в городской центр мониторинга по телефонам 004 (с мобильного – 112). Соблюдайте правила безопасности: не подходите близко к месту, где вытекает вода, не заходите за ограждения, если таковые установлены, не пытайтесь пройти или проехать по залитой водой территории. Если разлив находится рядом местом, где припаркована ваша машина, не подходите к ней, ущерб застрахован.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Московский район также попадает под испытания «Теплосети Петербурга».