Московский район также попадает под испытания “Теплосети Петербурга”

Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Фото: https://pixabay.com

Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Фото: https://pixabay.com

Помимо этого испытания пройдут еще в пяти района города.

Во вторник, 18 июня, сотрудник АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” планируют посетить шесть районов города: Выборгский, Калининский, Красногвардейский, Пушкинский, Фрунзенский и Московский районы.

В зону работ Московского района входят тепловые сети, проходящие по улицам: Орджоникидзе, Ленсовета, Звездная, Бассейная, проспекты Витебский, Дунайский, Космонавтов, Юрия Гагарина, Московский, шоссе Московское и Южное.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сегодня, 18 июня, сотрудники “Теплосети Санкт-Петербурга” проведут очередные испытания, который проводят ежедневно в районах города. Делают это в преддверии подготовки к новому отопительном сезону, сообщают на предприятии.