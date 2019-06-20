В Осло погиб в ДТП сотрудник торгового представительства России

Сотрудник российского торгового представительства в Норвегии погиб в ДТП. Авария произошла минувшей ночью в Осло.

Дипломатический автомобиль РФ врезался в ограждение вблизи остановки трамвая. Один из двух людей, находившихся в машине, получил травмы, второй погиб на месте.

По данным посольства РФ в Норвегии, жертвой ДТП стал сотрудник торгового представительства России. Его родных уже оповестили о трагедии.

«Подтверждаем трагическую гибель сотрудника Торгового представительства Российской Федерации 20 июня 2019 года в результате автоаварии в условиях плохой видимости и непогоды в Осло», — отмечается в сообщении посольства РФ в Осло в Facebook.

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