Путин отказался либерализовать статью 228 УК РФ

О либерализации статьи 228 Уголовного Кодекса не может быть речи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках программы «Прямая линия».

По словам Путина, 26% осужденных россиян находятся в заключении по статье 228 Уголовного Кодекса. При этом большинство из них утверждают, что наркотические вещества им подбросили сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, читателям о недавнем деле против журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

«Нужно наладить работу правоохранителей, чтобы людей на сажали «ради галок», отметил президент.

Путин также подчеркнул, что по делу Ивана Голунова к ответственности были привлечены два генерала.

«Либерализация не нужна. Даже за небольшие дозы человек должен нести ответственность», заявил глава государства.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в ходе эфира программы «Прямая линия» Владимир Путин ответил на вопросы с экрана.