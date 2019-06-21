Беглов выразил соболезнования близким банкира Когана

Глава совета “Банка Уралсиб” приложил руку к возведению дамбы Санкт-Петербурга.

Александр Беглов выразил соболезнования из-за смерти главы совета “Банка Уралсиб” Владимира Когана, передали в Смольном 21 июня.

Врио губернатора Петербурга отметил помощь Когана в защите Северной столицы от наводнений через строительство специального Комплекса, более известного как дамба Санкт-Петербурга.

Владимир Коган умер в возрасте 56 лет. Он родился в Ленинграде и учился в СПБГАСУ. Его состояние, по данным Forbes, оценивалось в $1,1 млрд на 2018 год, он стоял на 91-ом месте в списке самых богатых россиян. В 2018 году он перенес инсульт и 15 апреля 2018 года попал в кому.

Дамбу Санкт-Петербурга строили с 1979 по 2011 год, ее стоимость превысила 87 млрд рублей. Длина составляет 22 км, а высота — 11 м.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о смерти Владимира Когана.