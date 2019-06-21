Финский концерн “ЮИТ” покидает Москву и область

Руководство рассчитывает воплотить план в жизнь до конца 2020 года. Фото: pixabay.com

Руководство рассчитывает воплотить план в жизнь до конца 2020 года. Фото: pixabay.com

Компания продолжит деятельность в Петербурге и трех других городах России.

Строительный концерн “ЮИТ” отказывается от развития в Москве и области, сообщили в организации 21 июня. В своем сообщении руководство отметило, что в этих регионах сложно работать.

“ЮИТ” закончит свои объекты, а затем до конца 2020 года постепенно завершит деятельность в столице и области. Кроме этого концерн не станет больше заниматься подрядным строительством и укладкой асфальта.

Компания, тем не менее, продолжит работать в Петербурге, где деятельность еще остается рентабельной, несмотря на спад экономики. В список городов, где “ЮИТ” хочет остаться, вошли Тюмень, Казань и Екатеринбург.

Сейчас концерн обслуживает около 50 тысяч квартир и помещений. “ЮИТ” работает не только в России, но и Финляндии, Прибалтике и Чехии. Штаб компании расположен в Хельсинки, концерн основан в 1912 году.

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