МВД предложило расширить полномочия дорожных инспекторов

В МВД подготовили поправки в КоАП, где предложили расширить полномочия инспекторов ДПС, позволив им ограничивать действие водительских прав. Сейчас лишить прав может только суд.

Кроме того, инициатива касается существенного сокращения составов дорожных правонарушений. Предлагается оставить из них только наиболее опасные. Эти меры должны привести к сокращению регистрируемых правонарушений и упрощению их оформления на месте, сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, поправки в Кодекс административных правонарушений предполагают полный отказ от назначения административных арестов, потому что мест для содержания арестованных не хватает по всей стране. В прошлом году МВД потратило на содержание арестованных по «административке» 3,8 млрд рублей. Две трети административных арестов не превышают 3 суток. В МВД считают такие аресты пережитком советского прошлого, их ввели в 1966 году в рамках борьбы с хулиганством.

Предложения по изменению КоАПа будут внесены в правительство до марта 2020 года. Документ может вступить в силу с 1 января 2021 года.

В прошлом году полиция зафиксировала 140 млн административных правонарушений, в том числе ГИБДД — 131 млн.