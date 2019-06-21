МВД предложило расширить полномочия дорожных инспекторов

Инспекторам ДПС предлагают расширить полномочия. Фото: Pixabay
Инспекторам ДПС предлагают расширить полномочия. Фото: Pixabay

В МВД подготовили поправки в КоАП, где предложили расширить полномочия инспекторов ДПС, позволив им ограничивать действие водительских прав. Сейчас лишить прав может только суд.

Кроме того, инициатива касается существенного сокращения составов дорожных правонарушений. Предлагается оставить из них только наиболее опасные. Эти меры должны привести к сокращению регистрируемых правонарушений и упрощению их оформления на месте, сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, поправки в Кодекс административных правонарушений предполагают полный отказ от назначения административных арестов, потому что мест для содержания арестованных не хватает по всей стране. В прошлом году МВД потратило на содержание арестованных по «административке» 3,8 млрд рублей. Две трети административных арестов не превышают 3 суток. В МВД считают такие аресты пережитком советского прошлого, их ввели в 1966 году в рамках борьбы с хулиганством.

Предложения по изменению КоАПа будут внесены в правительство до марта 2020 года. Документ может вступить в силу с 1 января 2021 года.

В прошлом году полиция зафиксировала 140 млн административных правонарушений, в том числе ГИБДД — 131 млн.

административное правонарушение административный кодекс гибдд инициатива мвд правонарушения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МВД предложило расширить полномочия дорожных инспекторов
22 июня ветераны и блокадники смогут ездить бесплатно на трамваях и троллейбусах
Ford выставит два российских завода на торги
Песков назвал протесты в Грузии русофобской провокацией
У бизнес-леди из Петербурга арестовали товар
На улице Жуковского ограничено движение из-за ремонта
«ИТМО Хайпарк» в Южном строится с опережением
В Сестрорецке возбуждено дело по факту незаконной свалки