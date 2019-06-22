Президент Франции наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона

Президент Франции Эммануэль Макрон вручил британскому музыканту Элтону Джону высшую награду страны — Орден почетного легиона.

Закрытая церемония награждения состоялась 21 июня в Елисейском дворце. По информации издания «Лента.РУ», на мероприятии присутствовали муж певца Дэвид Ферниш, их дети, а также около 20 человек из близкого окружения Элтона Джона.

Видео выступления музыканта и Эммануэля Макрона было опубликовано в Twitter французского президента.

Макрон призвал международную общественность бороться со СПИДом и продолжать финансировать исследования, чтобы было возможно помогать каждому человеку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Мединский заявил, что Минкульт не имеет отношения к цензуре в фильме об Элтон Джоне. Глава ведомства уверяет, что это была инициатива прокатчика.