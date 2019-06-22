Ученые подвели первые итоги поиска разумных инопланетян

Ученые проверили 1327 звездных систем. Фото: pixabay.com
Ученые проверили 1327 звездных систем. Фото: pixabay.com

Внеземных существ с передатчиками для людей пока не нашли.

Ученые пока не нашли никаких свидетельств о существовании разумных инопланетян в других звездных системах, сообщает Live Science. Программа SETI оценила шансы 1327 звездных систем являться домом для внеземного разума.

Программу запустили в 2015 году, она рассчитана на 10 лет и стоит примерно $100 млн. Ее спонсирует в том числе российский предприниматель Юрий Мильнер, глава совета директоров Mail.ru Group.

Астрофизик Дэнни Прайс из Университета Беркли, Калифорния заявляет: ничего говорящего само за себя им до сих не попалось. Никаких пришельцев, которые пытаются связаться с Землей с помощью мощных передатчиков, пока не нашли. При этом он отметил, что существует множество факторов, которые могут помешать человеку найти пришельцев. “В определенном смысле программа SETI сводится к нашим технологиям и нашему пониманию физики,” — заявил он.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что новые данные NASA могут доказать, что на Марсе есть жизнь.

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