Новые данные NASA могут доказать существование жизни на Марсе

Марсоход снова обнаружил метан в атмосфере — больше, чем в прошлый раз.

Марсоход Curiosity нашел следы метана на Марсе, что подтвердило ESA (Европейское космическое агентство). Затем новые данные показали отсутствие выбросов. На этой неделе марсоход снова нашел газ, причем показатели оказались выше, чем раньше, передает New York Times.

То, что на поверхность Марса время от времени выходит метан, может означать, что под поверхностью могут жить микроорганизмы.

Curiosity запустили в 2011 году. Аппарат обнаружил газ в 2013-ом, а потом метан куда-то исчез, что поставило ученых в тупик.

Ученые НАСА пока не готовы официально подтвердить нахождение жизни на Марсе, заявив, что значительное количество данных еще только предстоит обработать. Не исключено, что выбросы метана — результат геологической активности.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что охотники за пришельцами “нашли” инопланетные базы на Марсе.