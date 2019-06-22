Отпуск снижает риск сердечных заболеваний

Отгулы понижают холестерол и кровяное давление как диета или физические упражнения.

Отпуск и отдых в приятных местах снижает риск развития сердечных заболеваний, сообщает Psychology & Health. Ученые из Университета Сиракузы в Нью Йорке выяснили, что каждый отпуск снижает риск метаболического синдрома (высокий холестерол и высокое кровяное давление) на четверть.

Риск сердечных заболеваний можно понизить через диету, физические упражнения и отказ от курения. Однако до сих пор ученые не располагали данные о влиянии отдыха на здоровье человека в этом аспекте.

Ученые рассказали, что риск развития метаболического синдрома доходил до 46% в среднем среди тех испытуемых, которые не брали отпусков в последние 12 месяцев. У тех, кто пять раз брал короткие отгулы, риск составлял в среднем 16%. Каждый отпуск, пусть даже небольшой, снижал риск на 24%.

Согласно трудовому кодексу, жители РФ имеют отпуск в 28 дней в год.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ученые нашли опасный для сердца продукт.