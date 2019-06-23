«Ночной охотник» показал новую фигуру высшего пилотажа

Опубликованы кадры новой фигуры высшего пилотажа, которой пока нет даже названия. Ее выполняет российский вертолет Ми-28 «Ночной охотник».

Вертолет на скорости 90 км/час двигается по горизонтальной спирали, вращаясь вокруг своей оси. Видеозапись опубликована на канале «Звезда» в программе «Военная приемка».

Ми-28 – ударный вертолет, разработка которого началась в СССР в 1978 году, в 1989 году опытные образцы были показаны на парижском авиасалоне в Ле-Бурже. Однако серийное производство вертолета началось только в 2005 году, а на вооружение он был принят в 2009 году.

Сейчас «Ночные охотники» есть в Сирии, где они в составе авиагруппы ВВС России наносят удары по позициям террористов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пострадавших в ДТП с шестью машинами на КАД вывезли на вертолете.