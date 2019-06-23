Против экс-главы Renault-Nissan могут выдвинуть новые обвинения

Прокуратура Токио готова выдвинуть очередные обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan Карлосу Гону. Сейчас его подозревают в присвоении 2,85 млн евро из так называемого «президентского фонда» Renault.

Топ-менеджмент Nissan мог использовать этот фонд по своему усмотрению, пишет национальная японская газета «Асахи симбун». С 2017 года из «президентского фонда» Renault на были списаны 730 млн иен (около €5,7 млн) в виде не указанного в соглашении бонуса, половина которого затем была перечислена ливанской компании, конечный бенефициар которой предположительно Карлос Гон.

Впервые Карлос Гон был арестован в ноябре 2018 года по подозрению в сокрытии доходов альянса Renault-Nissan. В марте текущего года его выпустили под залог в 1 млрд иен, а в апреле арестовали опять по обвинению в причинении убытков Nissan в $5 млн. Экс-глава Nissan считает себя жертвой «заговора и предательства».

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