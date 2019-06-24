Петербуржцы падали в воду на «Алых Парусах», но их ловили спасатели

На воде дежурили 24 специальных судна МЧС — обошлось без серьезных происшествий.

Праздник выпускников “Алые Паруса” в ночь с воскресенья на понедельник 24 июня прошел без серьезных происшествий, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 24 июня. Тем временем в социальных сетях появляются фотографии и видеозаписи всех не слишком серьезных происшествий.

Так, в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” появилось видео падения мужчины с одного из мостов в центре Петербурга: спасатели моментально подплыли на катере и тут же вытащили упавшего из воды. Очевидцы рассказывают, что такое падение было не единственным.

В МЧС Петербурга сообщают, что на мероприятии дежурили 148 спасателей, 40 единиц техники и 24 специальных судна.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Алые паруса” посетили около 1,5 млн жителей и гостей Санкт-Петербурга.