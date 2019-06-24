Из квартиры на юге Петербурга вывезли 400 кг реагентов для проявки пленки

Реагенты хранились в квартире с 1970-ых годов. Фото: комитет по природопользованию

Реагенты хранились в квартире с 1970-ых годов. Фото: комитет по природопользованию

Владельцы сдали экологическим службам и емкости со ртутью весом почти в 1 кг.

Из квартиры в Московском районе Санкт-Петербурга вывезли около 400 кг химических реагентов для проявки пленки, сообщили Gazeta.SPb в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга в понедельник 24 июня.

Реагенты лежали в квартире с 1970-ых годов. Их владельцы передали экологическим службам еще и емкости со ртутью, общим весом в 0,9 кг. В комитете Петербурга не уточнили, зачем именно она им понадобилась.

Всего за прошедшую неделю с 17 по 23 июня экологические службы Санкт-Петербурга замеряли содержание паров ртути в воздухе из-за разбитых градусников на 14 адресах — норма нигде не была превышена.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Охту попали нефтепродукты из дырявой бочки.