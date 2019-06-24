Троицкий мост будет разведен до восьми утра 25 июня

До восьми утра 25 июня Троицкий мост будет разведён. Об этом сообщает СПБ ГБУ «Мостотрест».

Причиной изменения в графике развода мостов стали работы по демонтажу техники, которая была установлена при подготовке к празднованию «Алых парусов».

Троицкий мост разведут в 23:00 24 июня, в таком положении он простоит до 08:00 25 июня. Все остальные мосты Петербурга будут разводиться по ранее утверждённому графику.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что более 1,4 млн человек приняли участие в традиционном празднике выпускников петербургских школ «Алые паруса», который состоялся в ночь на 24 июня.

На мероприятии присутствовало 1,452 млн человек, на Дворцовой площади около 88 тысяч человек. В 2018 году число зрителей было меньше более чем на 200 тысяч и составляло— 1,2 млн человек.

Также отмечается, что пиротехническое представление шло рекордные 22 минуты.