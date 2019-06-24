На севере Германии два истребителя столкнулись в воздухе

Сегодня, 24 июня, на севере Германии произошло столкновение двух истребителей Eurofighter военно-воздушных сил ФГР.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, которую предоставила представитель Министерства внутренних дел федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Марион Шлендер.

Она сообщила, что получена информация о двух упавших истребителях. Иных данных на текущий момент нет, в том числе о разрушениях на земле. Известно, что оба пилота смогли катапультироваться.

Информации о состоянии пилотов в настоящее время нет. Представитель Министерства обороны Германии Йорг Шредер отмечает, что сейчас проводится поисковая операция по поиску летчиков. Задействованы вертолеты.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что глава Мурманской области уволил замгубернатора после прямой линии с Путиным.