Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме

Заседание ПАСЕ в Страсбурге прошло неспокойно. Украинская делегация возмутилась словам сербского депутата Александра Шешеля, который призвал остановить антироссийскую истерию в Европе.

РФ была лишена права голоса в Парламентской Ассамблее Совета Европы в 2014 году, а в 2017 году Россия приостановила выплаты взносов в бюджет Совета Европы.

Сербский парламентарий выступал в рамках дебатов, стоит ли позволить России принять участие в работе июньской сессии ассамблеи. Шешель выступал на русском языке. Он предположил, что ПАСЕ заинтересована в возвращении России вовсе не из-за потребности в диалоге, а из-за нехватки денег.

Когда сербский депутат затронул тему Крыма, заявив, что вопрос его принадлежности не входит в сферу ответственности Совета Европы, гул, поднявшийся в зале, вынудил главу ПАСЕ Лилиан Маури Паскье резко осадить за неподобающее поведение члена украинской делегации Алексея Гончаренко.

Резолюция, которая гарантирует России право участвовать в работе ПАСЕ без ограничений, голосовать и выступать на заседаниях, вынесена на голосование.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Порошенко призвал украинцев отдыхать в Грузии, а не в Крыму