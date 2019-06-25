Правительство Ленобласти сократит число чиновников

Дрозденко хочет начать год с обновленным составом правительства. Фото: lenobl.ru
Дрозденко хочет начать год с обновленным составом правительства. Фото: lenobl.ru

Около 700 человек перейдут в бюджетные учреждения или попадут под сокращение.

В Ленобласти планируют сократить число госслужащих: кого-то уволить, а кого-то перевести в бюджетные учреждения, сообщает газета “Коммерсантъ”. Предполагается, что под реформу попадет 700 ставок.

В региональном правительстве работает свыше 2 тысяч человек. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти, заявил, что с августа чиновникам начнут выплачивать выходные пособия. Если кто-то из них захочет обратиться в суд, то правительству придется потратить время на разбирательства. Дрозденко выразил надежду, что с 2020 правительство Ленобласти начнет работать в обновленном составе.

По большей части, по словам Дрозденко, из правительства — или по крайней мере из числа чиновников — уберут обслуживающий персонал; например, курьеров.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Дрозденко запретил досрочные голосования.

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