При посадке “Союза МС-11” с МКС возникли проблемы

"Союз" взлетел с Байконура в декабре. Фото: pixabay.com

"Союз" взлетел с Байконура в декабре. Фото: pixabay.com

Спуск корабля прошел успешно и в Казахстане на Землю сошли три космонавта.

Нештатная ситуация возникла при посадке корабля “Союз МС-11”, который привез на Землю трех космонавтов с МКС, сообщает NASA, агентство вело прямую трансляцию.

При посадке у корабля отказали топливные баки с магистралями и клапанами установки движения. Система перешла на резерв и на посадку это не повлияло. Корабль успешно сел, пострадавших нет.

На Землю с МКС сошли Олег Кононенко (Россия), Давид Сен-Жак (Канада) и Энн Маклейн (США). Корабль сел в Казахстане в ночь на 25 июня, вторник.

Союз МС-11 сделан в России, его запустили 3 декабря 2018 года. Он взлетел с космодрома “Байконур” и доставил на МКС троих пассажиров.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Роскосмос набирает новых космонавтов.