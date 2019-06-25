Московский район отметил 100-летний юбилей

Московскому району 100 лет. Фото: gov.spb.ru
Московскому району 100 лет. Фото: gov.spb.ru

Торжественное мероприятие, посвященное вековому юбилею Московского района проходило вчера, 24 июня, в Большом концертном зале «Октябрский».

Гостей торжества поприветствовал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщили Gazeta.SPb в Смольном.

Беглов в ходе своего выступления отметил, что Московский район Санкт-Петербурга является одним из самых благоустроенных и быстроразвивающихся районов. Кроме того, именно здесь проходил край обороны Ленинграда во времена Великой Отечественной войны.

Глава города подчеркнул, что данный район вносит значительный вклад в развитие Санкт-Петербурга, имеет высокую привлекательность для туристов.

Московский район был образован в 1919 году, в современных границах остается с 1965 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что компании «Зингер Девелопмент» запретили создавать остров в Финском заливе.

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