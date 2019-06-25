Ревизоры из ЦИК прибыли в Санкт-Петербург

Сейчас в Северной столице работают представители Центральной избирательной комиссии.

Известно, что московские сотрудники ЦИК уже на протяжении нескольких дней находятся в Санкт-Петербурге, однако сколько конкретно — неизвестно, сообщает «Мойка78» со ссылкой на информацию Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Работники избирательный комисси Северной столицы узнали о присутствии «московского десанта» от главы Горизбиркома Петербурга Виктора Миненко только сегодня, 25 июня. Он заявил об этом в ходе заседания.

Визит московских экспертов совпал с шумихой вокруг муниципальных выборов в Санкт-Петербурге и высказанным ранее недовольством Центральной избирательной комиссией относительно происходящего. Были слова о том, что «Петербург повторяет ошибки кампании 2014 года».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов пообещал жестко контролировать тарифы ЖКХ.