Проспект Большевиков начинают ремонтировать

Проезд в разных частях проспекта собираются ограничивать вплоть до 10 августа.

В Невском районе Петербурга начали ремонт проспекта Большевиков, сообщили в Смольном 25 июня. Работы приведут к ограничениям движения автомобилей.

Известно, что подрядчик “АБЗ-Дорстрой” должен отремонтировать 3,19 км дороги — 28,5 тысяч м2 проезжей части и около 1,5 тысячи м2 пешеходной зоны. Сроки завершения работ в Смольном не назвали, но ограничения собираются вводить на разных участках вплоть до 10 августа.

Из-за работ движение собираются перекрывать в боковых проездах на нечетной стороне Большевиков. С 25 июня до 8 июля будет закрыт проезд от Коллонтай до Подвойского, со 2 июля по 15-ое автомобили не проедут от Подвойского до Дыбенко (сюда входит перекресток с Антонова-Овсеенко). Наконец, с 9 по 27 июля закроют проезд от Дыбенко до Крыленко с перекрестками Шотмана и Огнева.

После этого с 31 июля до 3 августа автомобили не смогут проехать по безымянному проезду на четной стороне Большевиков. Последнее ограничение касается боковых проездов нечетной стороны от Коллонтай до Тельмана.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о ремонте проездов в Адмиралтейском районе Петербурга.