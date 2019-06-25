Серфинг и брейк‐данс вошли в программу Олимпийских игр

Серфинг и брейк‐данс вошли в программу Олимпийских игр, которые пройдут в столице в Париже в 2024 году. Об этом сообщает сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

По словам президента МОК Томаса Баха, расширение программы сделает соревнования более привлекательными для молодых спортсменов.

Отмечается, что впервые брейк-данс был представлен в качестве олимпийского вида спорта в 2018 году на юношеских Играх в Буэнос-Айресе. Такие дисциплины как скалолазание, скейтбординг и серфинг будут представлены впервые на играх в Токио в 2020 году.

Решение о проведении Игр-2024 в столице Франции — Париже — было принято на сессии МОК в Лиме. Там же был выбрана столица Олимпийских игр-2028, которой стал Лос-Анджелес.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что бразильский игрок «Зенита» рассказал о любви к Петербургу.