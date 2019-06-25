Кикабидзе прокомментировал антироссийские протесты в Грузии

Артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал антироссийские акции протеста в Грузии. По мнению Кикабидзе, не стоило сажать в кресло спикера парламента российского депутата.

«Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит! Вот с этого все и началось… Может, это было задумано так, чтобы заваруха началась,», – заявил артист в интервью газете «Московский комсомолец».

Последовавший за событиями в Тбилиси запрет на авиасообщение между РФ и Грузией Кикабидзе назвал прогнозируемым, однако, отметил, что проигрывают в этом случае не политики, а простые граждане.

«Ну, сейчас они уже не будут отдыхать. Это их так наказывают. А что, мы должны из-за денег от всего отказываться: от морали, от патриотизма?» —подчеркнул Кикабидзе.

Напомним, что акции протеста в Тбилиси начались 20 июня. Причиной массовых волнений послужило то, что в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат сел в кресло грузинского спикера.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Кадыров прокомментировал волнения в Тбилиси.