В Ленобласти на уборку кладбищ выделят 20 млн рублей

Администрация Ломоносовского района Ленинградской области открыла конкурс на поиск подрядчика, который займется содержанием 18-ти муниципальных кладбищ. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 20, 3 млн рублей.

За такую сумму подрядчику до конца 2019 года необходимо будет наводить порядок на 18-ти кладбищах в пяти населенных пунктах региона. Первостепенными задачами указана досыпка щебня на дорожки, организация подвоза воды, и уборка территории от сухих веток и прочее.

Заявки принимаются до 26 июня.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в РПЦ назвали безбожниками солдат, которые погибали в начале Великой отечественной войны. Победили же, по мнению митрополита, крещеные люди – «те, кто призван был для того, чтобы духовно победить эту машину».